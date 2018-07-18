НОВОСТИ | Происшествия







18.07.2018 09:51 В Тульской области завели уголовное дело по факту возбуждения ненависти "Вести-Тула"





| фото |



Следователями проведены обыски, допросы свидетелей, один человек задержан по подозрению в совершении указанного преступления. В обысках в жилых и нежилых помещениях приняли участие сотрудники тульского ОМОНа. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.







В Суворовском районе по материалам УФСБ России по Тульской области, заведено уголовное дело по факту возбуждения ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства.Следователями проведены обыски, допросы свидетелей, один человек задержан по подозрению в совершении указанного преступления. В обысках в жилых и нежилых помещениях приняли участие сотрудники тульского ОМОНа. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читать @gtrktula

















