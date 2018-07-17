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17.07.2018 19:45 В лагере «Березка» пытаются оградить детей от неправильных гостинцев София Гафарова





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«Есть и суп с фрикадельками, тефтели рыбные, то есть питание более интересное для детей. Рыба – треска, минтай», - рассказывает заведующая филиалом оздоровительного лагеря «Березка» Елена Засыпкина.



После чего блестят тарелки детей, так это после борща, макарон и котлет. Продукты для блюд берут только отечественного производства, приоритет - за тульскими предприятиями. Например, молоко, творог, хлеб. Это удобнее для логистики – доставка самого свежего, и по качеству надежнее. Но, как ни странно, ложку дегтя вносят сами родители, когда балуют детей ненужными гостинцами - от чипсов и «бпшек» до пиццы и арбузов.



По словам директора Центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Александра Андреева, «у нас глаз наметан – видим большие сумки. Пытаемся объяснить родителям, что раз ребенок приехал оздоравливаться, заниматься спортом, то ему это не нужно».



Вторая смена лагеря «Березка» – спортивная, здесь тренируются и отдыхают юные футболисты, рукопашники, самбисты. И понятно, что 90 процентов всех детей оказались мальчишки. Значит, и питание для них усиленное, спросили мы? Оказалось, нет - оно типовое и полезное для всех. Проба на калорийность, соответствие веса порции, вкус приготовленного и прочих параметров блюд проходят несколько уровней контроля от Роспотребнадзора до внутренних проверок.



262 рубля в день - стоимость шестиразового питания на ребенка в тульском загородном лагере. Что примечательно, за смену, а это 21 день, меню ни разу не повторяется. Оно согласовано с Роспотребнадзором и ежедневно утверждается руководителем лагеря. С учетом потребностей детей в этом году меню расширилось. На завтрак добавили шоколадное масло, сосиски, на полдник - порционный йогурт. Приходится выкручиваться и с ненавистной для многих ребят рыбой.«Есть и суп с фрикадельками, тефтели рыбные, то есть питание более интересное для детей. Рыба – треска, минтай», - рассказывает заведующая филиалом оздоровительного лагеря «Березка» Елена Засыпкина.После чего блестят тарелки детей, так это после борща, макарон и котлет. Продукты для блюд берут только отечественного производства, приоритет - за тульскими предприятиями. Например, молоко, творог, хлеб. Это удобнее для логистики – доставка самого свежего, и по качеству надежнее. Но, как ни странно, ложку дегтя вносят сами родители, когда балуют детей ненужными гостинцами - от чипсов и «бпшек» до пиццы и арбузов.По словам директора Центра организации отдыха и оздоровления детей и молодежи Александра Андреева, «у нас глаз наметан – видим большие сумки. Пытаемся объяснить родителям, что раз ребенок приехал оздоравливаться, заниматься спортом, то ему это не нужно».Вторая смена лагеря «Березка» – спортивная, здесь тренируются и отдыхают юные футболисты, рукопашники, самбисты. И понятно, что 90 процентов всех детей оказались мальчишки. Значит, и питание для них усиленное, спросили мы? Оказалось, нет - оно типовое и полезное для всех. Проба на калорийность, соответствие веса порции, вкус приготовленного и прочих параметров блюд проходят несколько уровней контроля от Роспотребнадзора до внутренних проверок.





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