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НОВОСТИ | Общество



17.07.2018 19:13 В Тульской области решают, что делать с бездомными животными после приютов
Вести-Тула

В Тульской области решают, что делать с бездомными животными после приютов

| фото |
Бездомные животные остаются одной из актуальных проблем, отмечалось на последнем заседании Правительства Тульской области. Министр сельского хозяйства региона Дмитрий Миляев сообщил, что в большинстве районов и городских округов Тульской области на данный момент заключены муниципальные контракты на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных. Они заключались по итогам проведенных аукционов, а в ряде случаев - напрямую с единственным поставщиком.

В период с 10 июня по 10 июля силами государственных ветеринарных учреждений и частных организаций проведен месячник льготной стерилизации. Стерилизовано почти 700 животных. С учетом востребованности услуги в ближайшее время планируется провести акцию еще раз.

Дмитрий Миляев отметил, что «в районах ведется разработка положений о порядке использования безнадзорных животных по истечении шести месяцев содержания их в приютах. В половине муниципалитетов такие работы завершили, в остальных – в стадии исполнения. Работа контролируется со стороны Комитета ветеринарии и с моей стороны».
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