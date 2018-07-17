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НОВОСТИ | Общество



17.07.2018 18:49 Трассу «Дон» в Тульской области будет не узнать
Вести-Тула

Трассу «Дон» в Тульской области будет не узнать

| фото |
Разделение встречных потоков, четыре полосы движения, отсутствие пересечений со второстепенными магистралями в одном уровне, устройство светофоров и наземных пешеходных переходов - все эти работы ожидают ряд тульских участков трассы М4 «Дон». Сейчас «Автодор» подводит итоги объявленных конкурсов.

В соответствии с проектами договоров, реконструкция должна завершиться в апреле-ноябре 2020 года. Все работы разбиты на четыре этапа, а их стоимость составит чуть меньше пяти миллиардов рублей. Так же в ходе реконструкции будет возведено шесть искусственных сооружений, для строительства половины из них привлечены малые и средние компании. Стоимость контрактов с ними составляет 830 млн. рублей.
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