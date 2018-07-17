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17.07.2018 18:39 В Тульской области после грозы энергетики восстанавливают электроснабжение Вести-Тула





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От электроснабжения отключены 98 домов в поселке Угольном и 42 многоквартирных дома - это около 3500 жителей по семи улицам. На месте аварий работают бригады «Тулэнерго» и «Тулгорэлектросетей». Ведется восстановление электроснабжения части домов в городе Болохово.





В Туле продолжают восстанавливать электроснабжение по ряду адресов. В результате грозы без света остались поселок Угольный, что в Скуратове, и семь улиц в центре Тулы: Коминтерна, Фрунзе, Энгельса, Вересаева, Сойфера, Федора Смирнова и Красноармейский проспект.От электроснабжения отключены 98 домов в поселке Угольном и 42 многоквартирных дома - это около 3500 жителей по семи улицам. На месте аварий работают бригады «Тулэнерго» и «Тулгорэлектросетей». Ведется восстановление электроснабжения части домов в городе Болохово.

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