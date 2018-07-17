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17.07.2018 17:55 В Ясногорском районе придумали, как бороться со свалками Вести-Тула





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Работающие сегодня две управляющие компании с трудом справляются со своей работой. Впрочем, выход из сложившейся ситуации в местной администрации видят. Как сообщил Владимир Мухин, «любой житель может обратиться в ЕДДС и сообщить о наличии свалки. Если неубранная контейнерная площадка, то сразу же в известность ставится управляющая компания, руководство района, Государственная жилищная инспекция. Срок устранения – трое суток. После прилагается фотоотчёт. Все вопросы находятся на контроле ГЖИ и Министерства экологии. Если жители увидели стихийную свалку, то срок устранения – 14 дней».



Мусор - проблема номер один в Ясногорске. Таково мнение главы администрации района. По словам Владимир Мухина, в весенне-летний период количество жителей и, соответственно, мусора увеличивается в разы. Сказывается близость к Москве - у многих в Ясногорском районе дачи.Работающие сегодня две управляющие компании с трудом справляются со своей работой. Впрочем, выход из сложившейся ситуации в местной администрации видят. Как сообщил Владимир Мухин, «любой житель может обратиться в ЕДДС и сообщить о наличии свалки. Если неубранная контейнерная площадка, то сразу же в известность ставится управляющая компания, руководство района, Государственная жилищная инспекция. Срок устранения – трое суток. После прилагается фотоотчёт. Все вопросы находятся на контроле ГЖИ и Министерства экологии. Если жители увидели стихийную свалку, то срок устранения – 14 дней».





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