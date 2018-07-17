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17.07.2018 17:41 Представитель Общественной палаты России поделилась впечатлениями от Тульской набережной Вести-Тула





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«Пока набережная не очень обжита, пока непонятно, насколько здесь люди разного возраста, разных социальных групп найдут своё место, насколько им тут будет комфортно, какие арендаторы придут, - сказала Разворотнева. - То, что этот проект делался с учетом интересов граждан, это правильный подход. Надеюсь, набережная будет востребована туляками».



Еще год назад на месте будущих пешеходных дорожек были непроходимые заросли. Вид на кремль с этой стороны был недоступен, также как и на оружейный завод. Набережная еще не отрыта, но сюда уже заглядывают туляки.



До презентации Тульской набережной остается совсем немного времени. В День города здесь уже пройдут мероприятия, устроят интерактивные площадки для детей и взрослых. Пока строительные работы продолжаются. Сегодня по маршруту от улицы Металлистов до реки прошла первый заместитель председателя комиссии по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты России Светлана Разворотнева.«Пока набережная не очень обжита, пока непонятно, насколько здесь люди разного возраста, разных социальных групп найдут своё место, насколько им тут будет комфортно, какие арендаторы придут, - сказала Разворотнева. - То, что этот проект делался с учетом интересов граждан, это правильный подход. Надеюсь, набережная будет востребована туляками».Еще год назад на месте будущих пешеходных дорожек были непроходимые заросли. Вид на кремль с этой стороны был недоступен, также как и на оружейный завод. Набережная еще не отрыта, но сюда уже заглядывают туляки.





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