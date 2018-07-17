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17.07.2018 17:22 Соседи перепелиной фермы в Архангельском недовольны запахом Вести-Тула





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Специалистами проведено административное расследование, в ходе которого установлено, что вывоз помета птицы с территории предприятия осуществлялся не регулярно, из-за чего посторонний запах распространялся на территорию жилой застройки. В отношении юридического лица ООО «Тульский перепел» возбуждено дело об административном правонарушении.



Зловонное соседство. Управление Роспотребнадзора по Тульской области рассмотрело обращение жителей села Архангельское, касающееся эксплуатации цеха выращивания и убоя птицы предприятием «Тульский перепел» в данном населённом пункте.Специалистами проведено административное расследование, в ходе которого установлено, что вывоз помета птицы с территории предприятия осуществлялся не регулярно, из-за чего посторонний запах распространялся на территорию жилой застройки. В отношении юридического лица ООО «Тульский перепел» возбуждено дело об административном правонарушении.

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