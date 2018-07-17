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17.07.2018 17:06 В Туле продолжают убирать поваленные деревья Вести-Тула





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Работы по ликвидации упавших деревьев проводят специалисты поисково-спасательной службы. Работают три звена спасателей, задействованы также автокран и автовышка. В настоящее время деревья распилены, проезжие части дорог освобождены. Работы продолжаются.



В Туле продолжают ликвидировать последствия грозы. Минувшим вечером в результате шквалистого ветра и сильного ливня в Туле было повалено 18 деревьев. В основном от стихии пострадали территории Зареченского и Пролетарского округов.Работы по ликвидации упавших деревьев проводят специалисты поисково-спасательной службы. Работают три звена спасателей, задействованы также автокран и автовышка. В настоящее время деревья распилены, проезжие части дорог освобождены. Работы продолжаются.

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