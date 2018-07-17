|
|
|
|17.07.2018 14:12 Тульскую актрису наградили дипломом за спектакль «В коробке»
|"Вести-Тула"
Тульская актриса награждена дипломом международного фестиваля. Дарья Зайцева стала единственным представителем России на сербском фестивале монодрамы и пантомимы Festmono, который прошёл уже в 43-й раз.
В Белград съехались театральные коллективы и актеры из Франции, Швеции, Польши, Сербии, России и других стран. Россию на этом фестивале представила актриса тульского театра-студии «Мюсли» Дарья Зайцева с мим-спектаклем «В коробке», главным героем которого является наивный чудак. Туляки смогут посмотреть моноспектакль «В коробке» осенью этого года
|
|