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17.07.2018 14:12 Тульскую актрису наградили дипломом за спектакль «В коробке» "Вести-Тула"





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В Белград съехались театральные коллективы и актеры из Франции, Швеции, Польши, Сербии, России и других стран. Россию на этом фестивале представила актриса тульского театра-студии «Мюсли» Дарья Зайцева с мим-спектаклем «В коробке», главным героем которого является наивный чудак. Туляки смогут посмотреть моноспектакль «В коробке» осенью этого года







Тульская актриса награждена дипломом международного фестиваля. Дарья Зайцева стала единственным представителем России на сербском фестивале монодрамы и пантомимы Festmono, который прошёл уже в 43-й раз.В Белград съехались театральные коллективы и актеры из Франции, Швеции, Польши, Сербии, России и других стран. Россию на этом фестивале представила актриса тульского театра-студии «Мюсли» Дарья Зайцева с мим-спектаклем «В коробке», главным героем которого является наивный чудак. Туляки смогут посмотреть моноспектакль «В коробке» осенью этого года

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