НОВОСТИ | Общество







17.07.2018 14:05 В Тульской области хорошие виды на урожай "Вести-Тула"





| фото |



В соответствии с ними области уже построены два картофелехранилища, началось строительство элеватора, приобретена уборочная техника на сумму около 150 млн. рублей. Продвигается строительство маслоэкстракционного завода по переработке сои, люпина и рапса. Общая площадь пашни в обработке выросла к уровню 2017 года на 5% . Виды на урожай хорошие.





За прошлый год производство продукции аграрного сектора Тульской области выросло на 9% . Это третий результат в ЦФО и восьмой в России. За последние три года подписаны 17 инвестиционных соглашений в сфере АПК на общую сумму 77 млрд. рублей.В соответствии с ними области уже построены два картофелехранилища, началось строительство элеватора, приобретена уборочная техника на сумму около 150 млн. рублей. Продвигается строительство маслоэкстракционного завода по переработке сои, люпина и рапса. Общая площадь пашни в обработке выросла к уровню 2017 года на 5% . Виды на урожай хорошие.

Читать @gtrktula

















