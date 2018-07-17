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17.07.2018 13:52 В Тульской области практически завершено зачисление в первые классы "Вести-Тула"





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К примеру, в центре образования № 20 предлагают несколько подпрофилей - социально-гуманитарный, физико-математический и химико-биологический. В зависимости от того, с какой профессией дети решили связать свою жизнь, они и выбирают класс.



«В настоящее время у нас практически завершено зачисление в первые классы. В остальные классы у ребят еще есть возможность быть зачисленными. Для этого родителям необходимо прийти, переговорит с руководством школы, выбрать профиль», - говорит заместитель директора по УВР центра образования №20 города Тулы Елена Буркина.



В регионе проходит зачисление в первые классы школ. Пора поступлений продолжается и у старшеклассников. Подростки и их родители выбирают школы с профильными классами.К примеру, в центре образования № 20 предлагают несколько подпрофилей - социально-гуманитарный, физико-математический и химико-биологический. В зависимости от того, с какой профессией дети решили связать свою жизнь, они и выбирают класс.«В настоящее время у нас практически завершено зачисление в первые классы. В остальные классы у ребят еще есть возможность быть зачисленными. Для этого родителям необходимо прийти, переговорит с руководством школы, выбрать профиль», - говорит заместитель директора по УВР центра образования №20 города Тулы Елена Буркина.









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