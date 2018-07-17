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17.07.2018 13:11 В Новомосковске прошла спартакиада пенсионеров Алексей Еремин





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В этом году побороться за победу приехали пятнадцать команд со всех уголков губернии. Соревновались в комбинированной эстафете с элементами спортивных игр, шахматы, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание. Самыми зрелищными, конечно же, оказались забеги. На каждом повороте бегунов встречают аплодисментами, а они продолжают бежать и показывать настоящий класс.



Алексею Куличёву 67. В ветеранский спорт он перешёл почти 30 лет назад. В его копилке более 200 медалей и 50 кубков. Только в этом месяце у него пять стартов – самый большой из которых, на 10 километров. Силе духа и оптимизму спортсменов могут позавидовать даже молодые.



Они не скрывают свой возраст, но не любят называть отчества. Говорят, что они им не к чему. Вера Хайкина участница полярной экспедиции 1974 году. Впрочем, это лишь одно из её сотен, а может быть, и тысяч достижений. В свои 73 она и сегодня готова к любым приключениям. «Я занимаюсь всем тем, чем можно в жизни заниматься. Мне до сих пор интересно жить», - говорит Вера Хайкина.



Спартакиада - это пример активности и бесконечного жизнелюбия людей старой закалки. За плечами ветеранов долгая жизнь с радостями и трудностями, потерями и удачами. Но они не потеряли интерес к жизни, по-прежнему бодры и энергичны.





В Новомосковске прошел тульский этап Всероссийской спартакиады пенсионеров. Долгий путь прошли эти мужчины и женщины, возраст которых ни за что не определишь - молодость в глазах, подтянутые тела и звонкие голоса, а ещё - неисчерпаемая жизнерадостность.В этом году побороться за победу приехали пятнадцать команд со всех уголков губернии. Соревновались в комбинированной эстафете с элементами спортивных игр, шахматы, дартс, настольный теннис, пулевая стрельба, плавание. Самыми зрелищными, конечно же, оказались забеги. На каждом повороте бегунов встречают аплодисментами, а они продолжают бежать и показывать настоящий класс.Алексею Куличёву 67. В ветеранский спорт он перешёл почти 30 лет назад. В его копилке более 200 медалей и 50 кубков. Только в этом месяце у него пять стартов – самый большой из которых, на 10 километров. Силе духа и оптимизму спортсменов могут позавидовать даже молодые.Они не скрывают свой возраст, но не любят называть отчества. Говорят, что они им не к чему. Вера Хайкина участница полярной экспедиции 1974 году. Впрочем, это лишь одно из её сотен, а может быть, и тысяч достижений. В свои 73 она и сегодня готова к любым приключениям. «Я занимаюсь всем тем, чем можно в жизни заниматься. Мне до сих пор интересно жить», - говорит Вера Хайкина.Спартакиада - это пример активности и бесконечного жизнелюбия людей старой закалки. За плечами ветеранов долгая жизнь с радостями и трудностями, потерями и удачами. Но они не потеряли интерес к жизни, по-прежнему бодры и энергичны.









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