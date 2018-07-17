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17.07.2018 12:45 Жители тульского дома живут в постоянном страхе Татьяна Смирнова





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Управляющая компания периодически выходит на текущий ремонт, но этого недостаточно. Положение смело можно назвать критическим. «В квартире постоянные протечки – невозможно находиться. Сделать ремонт не можем. Заливает», сетует жительница дома № 2 по улице Санаторной Наталья Белоусова.



Выход из сложившейся ситуации есть. Жители сами о себе позаботились. Но без власть имущих пробиться дальше не могут. По словам жительницы дома № 2 по улице Санаторной Нины Перчиковой, «…на дом открыт спецсчет. Мы хотели провести ремонт из средств, которые мы собираем на капремонт. В фонде капремонта нам сказали – ищите сами подрядчика. Мы подрядчика сами найти не можем



Поиски подрядчика, действительно, обязанность жителей, перешедших с «общего котла» на спецсчет. Список добросовестных подрядчиков есть на сайте регионального Фонда капремонта. Здесь больше сотни организаций – выбирать есть из кого. Кроме того, жители могут уполномочить свою управляющую компанию, чтобы она выступала заказчиком. Но тут еще надо договориться с жилищниками. Между тем более срок ремонта поджимает – осталось всего несколько теплых месяцев и повезет, если они пройдут без затяжных ливней.



Существует опасность для пребывания людей, требуются немедленные мероприятия по ликвидации - таково заключение технической экспертизы. Сделали его еще несколько лет назад. Но до сих пор капитального ремонта так и не проведено. Вот она – причина бед жителей. Просевшая плита перекрытия. В итоге – крыша течет. А при неблагоприятном исходе эта плита и вовсе может рухнуть в квартиры.Управляющая компания периодически выходит на текущий ремонт, но этого недостаточно. Положение смело можно назвать критическим. «В квартире постоянные протечки – невозможно находиться. Сделать ремонт не можем. Заливает», сетует жительница дома № 2 по улице Санаторной Наталья Белоусова.Выход из сложившейся ситуации есть. Жители сами о себе позаботились. Но без власть имущих пробиться дальше не могут. По словам жительницы дома № 2 по улице Санаторной Нины Перчиковой, «…на дом открыт спецсчет. Мы хотели провести ремонт из средств, которые мы собираем на капремонт. В фонде капремонта нам сказали – ищите сами подрядчика. Мы подрядчика сами найти не можемПоиски подрядчика, действительно, обязанность жителей, перешедших с «общего котла» на спецсчет. Список добросовестных подрядчиков есть на сайте регионального Фонда капремонта. Здесь больше сотни организаций – выбирать есть из кого. Кроме того, жители могут уполномочить свою управляющую компанию, чтобы она выступала заказчиком. Но тут еще надо договориться с жилищниками. Между тем более срок ремонта поджимает – осталось всего несколько теплых месяцев и повезет, если они пройдут без затяжных ливней.









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