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17.07.2018 12:16 Корреспондент «Вестей» выяснила, как туляки переносят жару Полина Ермолаева





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А Управление Роспотребнадзора по Тульской области к требованию о натуральности, еще рекомендует выбирать ткань из плотных сортов – особенно это актуально для тех, кто трудится на открытом воздухе. Кстати, работа при температуре более 32,5 °C относится к опасным (экстремальным). Видимо, потому городские пляжи не пустеют даже в понедельник. Туляки не унывают.



И купальщикам, и тем, кто никак не может себе позволить погрузиться среди рабочей недели в прохладный пруд, стоит помнить о воде, которая пополняет наши внутренние запасы. При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее половины литра воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут. Важно помнить – сладкая газировка идёт только во вред.



В Туле почти всю эту неделю, так называемые – тропические ливни, будут частыми гостями на небосклоне. Только в ближайшие сутки может выпасть до 25 миллиметров осадков - это примерно четверть месячной нормы.



Не исключается и появление смерча, как это было накануне в Плавском районе. Это явление, довольно типичное для Северной Америки, сегодня перестало быть уникальным и для нас. «В Тульской области сильные смерчи были в 2013 году в Ефремове и в2014-ом в Узловой. Спрогнозировать такие природные явления крайне трудно», - рассказывает дежурный синоптик тульского Гидрометцентра Ольга Ведутенко.



Сотрудники МЧС рассылают метеопредупреждение – гроза и усиление ветра неизбежны, так что, выходя с утра из дома, нужно предусмотреть все и на самое худшее развитие ситуации с погодой.





В Туле настоящее лето. Если к температуре воздуха еще прибавить влажность, то для жителей средней полосы России, это настоящее испытание для организма. В этот период важно отказаться от синтетики в пользу натуральных тканей. Они, по крайней мере, не вызывают ощущения того, что ты постоянно находишься в банной парилке.А Управление Роспотребнадзора по Тульской области к требованию о натуральности, еще рекомендует выбирать ткань из плотных сортов – особенно это актуально для тех, кто трудится на открытом воздухе. Кстати, работа при температуре более 32,5 °C относится к опасным (экстремальным). Видимо, потому городские пляжи не пустеют даже в понедельник. Туляки не унывают.И купальщикам, и тем, кто никак не может себе позволить погрузиться среди рабочей недели в прохладный пруд, стоит помнить о воде, которая пополняет наши внутренние запасы. При температуре воздуха более 30 °C и выполнении работы средней тяжести требуется выпивать не менее половины литра воды в час – примерно одну чашку каждые 20 минут. Важно помнить – сладкая газировка идёт только во вред.В Туле почти всю эту неделю, так называемые – тропические ливни, будут частыми гостями на небосклоне. Только в ближайшие сутки может выпасть до 25 миллиметров осадков - это примерно четверть месячной нормы.Не исключается и появление смерча, как это было накануне в Плавском районе. Это явление, довольно типичное для Северной Америки, сегодня перестало быть уникальным и для нас. «В Тульской области сильные смерчи были в 2013 году в Ефремове и в2014-ом в Узловой. Спрогнозировать такие природные явления крайне трудно», - рассказывает дежурный синоптик тульского Гидрометцентра Ольга Ведутенко.Сотрудники МЧС рассылают метеопредупреждение – гроза и усиление ветра неизбежны, так что, выходя с утра из дома, нужно предусмотреть все и на самое худшее развитие ситуации с погодой.









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