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НОВОСТИ | Общество



16.07.2018 19:43 До конца приёмной кампании в тульских вузах осталось 10 дней
Вести-Тула

До конца приёмной кампании в тульских вузах осталось 10 дней

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До 26 июля абитуриентов ждут с документами в высших учебных заведениях страны, в их числе и в тульских. Представители приемных комиссий региональных вузов отмечают, что прием идет на уровне прошлого года. До конца кампании осталось 10 дней, так что всех, кто еще не подал заявление, ждут в приемных комиссиях.

Как рассказал начальник учебно-методического управления ТулГУ Владислав Котов, «к настоящему моменту на 1365 бюджетных мест очной формы подали документы и заявления более 3000 человек. На эти места подано примерно 7500 заявлений. Наибольшее число заявлений имеют «Лечебное дело», «Строительство» и «Информатика и вычислительная техника».

В Тульский педагогический университет подано более 6000 заявлений от 2500 тысяч абитуриентов. Самыми конкурсными направлениями среди педагогического образования являются «История и право», «Иностранный язык», «Русский язык и литература», «Математика- физика». Также здесь ждут абитуриентов на новую специальность – «Физика-астрономия». Кроме того, в этом году уже во время приемной кампании с целью расширения возможностей поступающих произошли важные изменения в законодательстве.

По словам ответственного секретаря приемной комиссии ТГПУ им. Л. Н. Толстого Надежды Стемпинь, «Золотой знак ГТО принимался только при наличии удостоверения. Многие ребята сдали нормы ГТО в мае, июне и не успели получить удостоверение. Сейчас Министерство образования и науки совместно с Министерством спорта РФ разрешили принимать не только удостоверение, но и выписку из приказа. Теперь лица, имеющие особые права, к которым относятся сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды, имеют право поступать в пять вузов, на три направления подготовки в каждом, и не обязательно оставлять оригинал аттестата сразу при подаче заявления».
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