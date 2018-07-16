|
|
|
|16.07.2018 19:13 Село Бутырки Узловского района широко отметило день рождения
|Надежда Долгих
Село Бутырки Узловского района окружают засеянные пшеницей поля, в знойный июльский день трудно найти прохладу. Население составляет 200 человек, и не меньше половины собралось на большой для села праздник.
В этот день повидать малую родину приехал и генерал-майор милиции в отставке Николай Хромов. «Люди здесь чудесные. Хочу пожелать, чтобы люди уважали свою родину, желаю богатства этому краю, а богатства есть, откуда добывать – поля ухожены плодоносят», - говорит Хромов.
Организатором мероприятия ежегодно выступает сельхозпредприятие «Донская МТС «Верховье Дона», которое немало печется о родной земле. Генеральный директор ООО «Донская МТС Верховье Дона» Борис Куделин рассказал, что «в 2016 году при встрече с губернатором мне случайно удалось задать вопрос. Я попросил сделать дорогу. И в этом году, как он и обещал, в сентябре сделают дорогу».
Дорога действительно нужна: по ней и возят собранный урожай. В прошлом году предприятие собрало 7000 тонн зерна. Результат и в этот сезон ожидается значительный, об этом в том числе говорили на мероприятии. По словам министра сельского хозяйства Тульской области Дмитрия Миляева, «праздник важен, чтобы подчеркнуть значение именно сельского уклада жизни. Что греха таить - все сельское хозяйство зиждется на тех людях, которые живут на селе».
Праздник праздником, а трудовые будни зовут в поле, и уже совсем скоро сельчане снова заведут комбайны, и откроют ворота новому урожайному сезону.
|
|