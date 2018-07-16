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НОВОСТИ | Общество



16.07.2018 19:01 В Туле скончался ветеран боевых действий Анатолий Куц
Вести-Тула

В Туле скончался ветеран боевых действий Анатолий Куц

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Сегодня на 75-м году жизни после продолжительной болезни скончался полковник в отставке, ветеран боевых действий, председатель Тульского городского комитета ветеранов войны и военной службы Анатолий Куц.

Его жизненный путь был неразрывно связан со служением Отечеству, а биография – пример истинного патриотизма. Находясь на территории Афганистана в 1983-1985 годах, Анатолий Иванович проявил мужество и героизм: регулярно участвовал в боевых операциях по уничтожению бандформирований. По горным дорогам без потерь провел 18 автомобильных колон по доставке военных грузов, за что награжден орденом Красной Звезды.

По увольнению из Вооруженных сил активно включился в работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи. Телерадиокомпания «Тула» присоединяется к многочисленным соболезнованиям в адрес родных и близких Анатолия Куца.
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