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16.07.2018 18:30 Тульские спасатели обезвредили боеприпасы времен ВОВ Вести-Тула





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Два артиллерийских снаряда калибром 100 мм, один артиллерийский снаряд калибром 23 мм, минометная мина, а так же восемь патронов различного калибра времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Туле и Арсеньевском районе.









Сотрудники специального подразделения МЧС сегодня обезвредили боеприпасы.Два артиллерийских снаряда калибром 100 мм, один артиллерийский снаряд калибром 23 мм, минометная мина, а так же восемь патронов различного калибра времен Великой Отечественной войны были обнаружены в Туле и Арсеньевском районе.

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