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16.07.2018 18:15 Из-за грозы в Тульской области возникли проблемы с электро- и водоснабжением Вести-Тула





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В Веневском районе частично остались без электричества 11 населенных пунктов. В зону отключения попали более 390 домов и около 730 жителей. Как сообщает региональное управления МЧС, на месте работают оперативно-выездные бригада филиала «Тулэнерго» и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.



Сегодняшний грозовой фронт уже доставил немало проблем жителям и коммунальщикам. «Тулагорводоканал» сообщает, что в связи с аварийной ситуацией на ЛЭП Песоченского водозабора в Центральном, Советском, Привокзальном округах, поселках Косая гора и Скуратово подача воды будет производиться с пониженным давлением до окончания работ по устранению аварийной ситуации. По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.В Веневском районе частично остались без электричества 11 населенных пунктов. В зону отключения попали более 390 домов и около 730 жителей. Как сообщает региональное управления МЧС, на месте работают оперативно-выездные бригада филиала «Тулэнерго» и оперативная группа Веневского пожарно-спасательного гарнизона.

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