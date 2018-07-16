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16.07.2018 17:27 В закрытии комнаты школьника косогорцы винят «Газон» Татьяна Голубова





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- Всегда могли прийти сюда, чтобы поиграть на гитаре. А теперь мы ничем не занимаемся.

- Одиннадцать лет я приходила комнату школьника, мы выступали, делали сценки, ездили в детские дома.

- Жалко, что все переехали на «Газон» Не хотим, чтобы у нас закрывали.



Всего на Косой Горе таких комнат четыре, существуют они уже не один десяток лет, недавно перешли в ведение молодежных центров «Спектр». «У них произошло сокращение. Всех педагогов отправили в Тулу на «Газон» в кремле. Это замечательно, но про наших косогорских детишек забыли. Мы задали этот вопрос администрации Тулы ВКонтакте, но не получили внятного ответа», - рассказывает Татьяна Дурнева.



Мы также обратились за разъяснениями в администрацию города, где выяснилось, что в летнее время творческие объединения не функционировали никогда. Как сообщила начальник отдела по молодежной политике Управления по местному самоуправлению и молодежной политике Юлия Королёва, «это связано с летними отпусками, с тем, что программы, как и в образовательных организациях, проводятся до июня. Сейчас сотрудники работают как на молодежном пространстве «Газон», так и в структурных подразделениях молодежного центра «Спектр» и на Косой Горе».



Альтернативой всех тех программ, которые проводились молодежными центрами, служат проекты «Лето в городе» домов культуры и парков. Они проводятся по всей области и во всех территориальных округах Тулы. Фотозоны, мастер классы, интеллектуальные игры, тренинги… О том где, когда и какие мероприятия проходят в рамках городских каникул, можно узнать на сайте администрации Тулы.



«С начала работы «Газона» в Тульском кремле эта дверь закрыта». Около 30 творческих, досуговых групп, спортивные, туристические, игровые, для малышей, только делающих первые шаги в творчестве, и уже взрослых ребят – старшеклассников. Практически для каждого здесь косогорская комната школьника была, ни много ни мало, вторым домом.- Всегда могли прийти сюда, чтобы поиграть на гитаре. А теперь мы ничем не занимаемся.- Одиннадцать лет я приходила комнату школьника, мы выступали, делали сценки, ездили в детские дома.- Жалко, что все переехали на «Газон» Не хотим, чтобы у нас закрывали.Всего на Косой Горе таких комнат четыре, существуют они уже не один десяток лет, недавно перешли в ведение молодежных центров «Спектр». «У них произошло сокращение. Всех педагогов отправили в Тулу на «Газон» в кремле. Это замечательно, но про наших косогорских детишек забыли. Мы задали этот вопрос администрации Тулы ВКонтакте, но не получили внятного ответа», - рассказывает Татьяна Дурнева.Мы также обратились за разъяснениями в администрацию города, где выяснилось, что в летнее время творческие объединения не функционировали никогда. Как сообщила начальник отдела по молодежной политике Управления по местному самоуправлению и молодежной политике Юлия Королёва, «это связано с летними отпусками, с тем, что программы, как и в образовательных организациях, проводятся до июня. Сейчас сотрудники работают как на молодежном пространстве «Газон», так и в структурных подразделениях молодежного центра «Спектр» и на Косой Горе».Альтернативой всех тех программ, которые проводились молодежными центрами, служат проекты «Лето в городе» домов культуры и парков. Они проводятся по всей области и во всех территориальных округах Тулы. Фотозоны, мастер классы, интеллектуальные игры, тренинги… О том где, когда и какие мероприятия проходят в рамках городских каникул, можно узнать на сайте администрации Тулы.





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