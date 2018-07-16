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16.07.2018 16:44 Жители многоэтажек смогут не считаться с мнением соседей Вести-Тула





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Теперь в органы власти можно обращать в индивидуальном порядке с соответствующим заявлением о формировании земельного участка, на котором находятся многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, минуя мнение соседей.



«Подозреваю, что были сложности у жильцов, чтобы собрать общее собрание, чтобы оно было легитимным, - пояснил заместитель директора филиала Росреестра по Тульской области Андрей Сиренко. - Процедура упростилась – нет необходимости в проведении общего собрания жильцов и выборе уполномоченного представителя. Любой гражданин, имеющий на праве собственности помещение в многоквартирном доме, имеет право обратиться с заявлением в органы местного самоуправления за формированием земельного участка под многоквартирным домом».



Соседей больше не придется ставить в известность, обращаясь с заявлением о формировании земельного участка под многоквартирным домом. Разрешают это вступившие в силу изменения федерального законодательства. Ранее подобное было невозможным без проведения общего собрания собственников помещений в данном доме.Теперь в органы власти можно обращать в индивидуальном порядке с соответствующим заявлением о формировании земельного участка, на котором находятся многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, минуя мнение соседей.«Подозреваю, что были сложности у жильцов, чтобы собрать общее собрание, чтобы оно было легитимным, - пояснил заместитель директора филиала Росреестра по Тульской области Андрей Сиренко. - Процедура упростилась – нет необходимости в проведении общего собрания жильцов и выборе уполномоченного представителя. Любой гражданин, имеющий на праве собственности помещение в многоквартирном доме, имеет право обратиться с заявлением в органы местного самоуправления за формированием земельного участка под многоквартирным домом».





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