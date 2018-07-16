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НОВОСТИ | Общество



16.07.2018 16:19 В Туле обнародованы первые результаты работы системы «Свалка»
Вести-Тула

В Туле обнародованы первые результаты работы системы «Свалка»

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Новая система «Свалки» и первые результаты. За неделю работы, а функционировать она начала 10 июля, поступило 77 заявок от туляков: 59 жалоб на переполненные контейнерные площадки и 18 - на локальные свалки мусора. Такие цифры сегодня были озвучены на оперативном совещании в Администрации города Тулы.

Срок устранения нарушений по контейнерным площадкам - три дня, по локальным свалкам - 14. Оставить заявку можно по телефону 47-20-34 или отправив смс на короткий номер 3434.

Начальник Управления по благоустройству администрации города Тулы Татьяна Матвеева рассказала, что «заявке присваивается номер, категория (выполнено, не выполнено, ложная), указывается фамилия, имя, отчество заявителя, адрес и статус. Загружаются два изображения данного места – до и после».

Глава администрации Тулы Евгений Авилов отметил, что необходимо «с целью информирования провести работу со старшими по домам, с уличными комитетами в частном секторе, со старостами на сельских территориях. Нужно сделать памятку для жителей».
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