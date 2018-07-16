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НОВОСТИ | Общество



16.07.2018 15:40 День поля прошёл в Богородицком районе
Татьяна Смирнова

День поля прошёл в Богородицком районе

| фото |
В этом году день поля собрал работников отрасли и гостей выставки в Богородицком районе. Важное для аграриев событие было организовано на просторах сельхозпредприятия «Богородицкий альянс», занимающегося выращиванием элитных семян картофеля.

«Этот праздник отличная площадка для общения, чтобы поделиться передовыми идеями, посмотреть новую технику, оборудование, наладить деловые взаимоотношения», - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

На центральном месте – всё лучшее, что помогает человеку выращивать и получать урожай. Ростсельмаш - один из мировых лидеров по производству сельхозтехники - представил больше десятка своих агромашин. Комбайны, тракторы, а также весь спектр навеснового и прицепного оборудования - вот с чем аграрии смогли ознакомиться, посетив стенд компании.

Как считает генеральный директор ООО «Богородицкий альянс» Николай Лаврентьев, «по соотношению цены и качества эта техника достойна уважения. По сравнению с импортными аналогами превосходство в качественном сервисе и обслуживании».

Технику «Ростсельмаш» на выставке представил его официальный дилер - технический центр «Агрит». По словам директора ООО технический центр «Агрит» Веры Поповой, «компания ежегодно выпускает новые модели, обновляет технику, повышает качество. Работает очень большая сеть дилерских центров. Для аграриев существует поддержка, программа, дающая дополнительно 15% скидки на отечественную продукцию».

В числе первых экспозицию «Ростсельмаш» осмотрел губернатор. Компания «Олимп-спецодежда» представила специальные одежду и обувь для агрохолдингов. Предприятие продемонстрировало региональным аграриям и животноводам свои новейшие научные разработки.

«Еврохим» - один из лидеров по производству минеральных удобрений в мире. Крупнейший завод компании находится в Новомосковске. Витамины плодородия и европейский сервис предоставляет дочернее предприятие «Еврохим Трейдинг рус». По словам коммерческого директора Владислава Удовиченко, «всю агротехнологию нужно начинать с анализов. Для этого у нас существует пробоотборник, который оснащен навигацией. Берем анализы – даем рекомендации применения наших удобрений».

После демонстрации достижений агропромышленного сектора региона представители отрасли переместились в зал заседаний «Богородицкого альянса», где обсудили реализацию на территории региона крупных инвестсоглашений. Алексей Дюмин начал с хозяев этого Дня поля. «Богородицкий альянс» реализует проект по строительству элеватора на 30 тысяч тонн. По словам гендиректора Николая Лаврентьева, «реализовано 40% от того, что было подписано. Построено два картофелехранилища, обновлен парк техники, приступили к строительству элеватора».

Закончилось совещание обсуждением волнующих селян вопросов - подведение сетей, реализация товара, закупка удобрений и всеобщий бич - высокая цена на горюче-смазочные материалы.
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