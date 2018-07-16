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16.07.2018 12:59 В Туле реконструируют дворовые территории София Гафарова, Алексей Еремин





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В 2018 году по программе будут реконструированы 77 дворовых территорий, на 45 из них работы уже идут. Общий объем финансирования составляет 220 млн. рублей. Большая часть средств будет израсходовано не на центральные улицы, а на дворовые территории.



Устройство парковки и её освещения, установка скамеек и урн, асфальтирование - на улице Волкова работы уже близятся к завершению. «Сейчас жители сами контролируют работы на всех этапах – от проекта до приемки», - говорит глава города Тулы Юрий Цкипури.



Все работы в Туле планируют завершить уже до конца августа. С каждым годом растет активность и сознательность людей. Благодаря усилиям администрации города, депутатов гордумы многие вопросы удается успешно решать.



Уже совсем скоро этот двор на Луначарского будет не узнать. Он одним из первых вошёл в программу по «Формированию современной городской среды». Этот тот случай, когда администрация и жители нашли общий язык и совместными усилиями сделали маленький тульский уголок лучше и благоустроенней. «Важно, чтобы жители были инициативными. С ними гораздо приятнее работать», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов.В 2018 году по программе будут реконструированы 77 дворовых территорий, на 45 из них работы уже идут. Общий объем финансирования составляет 220 млн. рублей. Большая часть средств будет израсходовано не на центральные улицы, а на дворовые территории.Устройство парковки и её освещения, установка скамеек и урн, асфальтирование - на улице Волкова работы уже близятся к завершению. «Сейчас жители сами контролируют работы на всех этапах – от проекта до приемки», - говорит глава города Тулы Юрий Цкипури.Все работы в Туле планируют завершить уже до конца августа. С каждым годом растет активность и сознательность людей. Благодаря усилиям администрации города, депутатов гордумы многие вопросы удается успешно решать.









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