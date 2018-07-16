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16.07.2018 12:40 Урюпинск научит Россию самоуправлению Виталий Моторин





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Советы многоквартирных домов, улиц или даже отдельных населенных пунктов, создаваемые для решения местных проблем - все это и есть органы территориального самоуправления. Возможностей у ТОСов с каждым годом все больше. Их называют посредниками между властью и обществом. А работа ТОСов настолько важна, что сейчас ее обсуждают на уровне руководства страны.



«В предстоящие годы нам предстоит совершить большой прорыв в экономике, социальной и технологической сферах. Решая эти задачи, мы должны опираться на предложения наших граждан, готовых принимать участие в развитии своих поселков и городов», - говорит заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак



147 детских площадок, на 39-ти тысячный районный центр. Название самой известной российской провинции присутствующих в зале заставило улыбнуться. Но то, что в Урюпинске сделано силами ТОСов, вызывает сугубо серьезное отношение. Скверы, памятники, ремонты в учреждениях образования. Но, пожалуй, самое главное, проект вовлечения в активную жизнь пожилого населения, которое и является автором львиной доли всех местных затей.



«Малые города - это когда пенсионер вышел на пенсию и все. Но это люди с огромным, с не растраченным потенциалом. Они хотят быть встроенными в систему, хотят приносить пользу родному городу. И школа общественной активности - это проект, который сегодня тиражируется на Россию. Он действительно приносит пользу и доказал свою уникальность», - говорит глава города Урюпинска Элла Чермашенцева.



Всего в различных регионах Российской Федерации на данный момент зарегистрировано порядка 30 тысяч органов территориального общественного самоуправления. В Тульской области таковых субъектов народовластия 408. Для полутора миллионного региона это весьма неплохая цифра, говорят эксперты.



Интересные проекты есть и в нашем регионе. Тула, дом 67 по проспекту Ленина, обзавелся своей библиотекой, но не только читать любят его жители. О нашем опыте, на уровне Совета Федерации, рассказал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. «Я сегодня говорил и о Народном бюджете, и о вопросах связанных с благоустройством, и о программе комфортной городской среды. В конечном итоге это возможность пробудить в людях инициативу для решения конкретных местных задач», - отметил Сергей Харитонов.



Но и у системы ТОСов есть проблемы По словам заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Турчака, «…в настоящее время ТОС формируется как общественная организация, что создает сложности при регистрации, связанные с членством. Минюст констатирует, что в качестве юридического лица, из общего числа ТОС на сегодняшний день зарегистрировано менее 10 процентов».



Кроме этого звучали предложения расширить список возможностей ТОСов. В частности привлекать их к рассмотрению и принятию важных правовых документов в муниципалитетах. Все эти предложения и опыт регионов лягут в основу реформирования системы общественного самоуправления в России.





Проблематику институтов общественного самоуправления в масштабах страны, обсуждали в самом центре столицы. Здание Совета Федерации находится на улице Большая Дмитровка. Примечательно, что именно здесь в Москве, ровно 30 лет назад в 1988 и появился первый в России ТОС.Советы многоквартирных домов, улиц или даже отдельных населенных пунктов, создаваемые для решения местных проблем - все это и есть органы территориального самоуправления. Возможностей у ТОСов с каждым годом все больше. Их называют посредниками между властью и обществом. А работа ТОСов настолько важна, что сейчас ее обсуждают на уровне руководства страны.«В предстоящие годы нам предстоит совершить большой прорыв в экономике, социальной и технологической сферах. Решая эти задачи, мы должны опираться на предложения наших граждан, готовых принимать участие в развитии своих поселков и городов», - говорит заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрей Турчак147 детских площадок, на 39-ти тысячный районный центр. Название самой известной российской провинции присутствующих в зале заставило улыбнуться. Но то, что в Урюпинске сделано силами ТОСов, вызывает сугубо серьезное отношение. Скверы, памятники, ремонты в учреждениях образования. Но, пожалуй, самое главное, проект вовлечения в активную жизнь пожилого населения, которое и является автором львиной доли всех местных затей.«Малые города - это когда пенсионер вышел на пенсию и все. Но это люди с огромным, с не растраченным потенциалом. Они хотят быть встроенными в систему, хотят приносить пользу родному городу. И школа общественной активности - это проект, который сегодня тиражируется на Россию. Он действительно приносит пользу и доказал свою уникальность», - говорит глава города Урюпинска Элла Чермашенцева.Всего в различных регионах Российской Федерации на данный момент зарегистрировано порядка 30 тысяч органов территориального общественного самоуправления. В Тульской области таковых субъектов народовластия 408. Для полутора миллионного региона это весьма неплохая цифра, говорят эксперты.Интересные проекты есть и в нашем регионе. Тула, дом 67 по проспекту Ленина, обзавелся своей библиотекой, но не только читать любят его жители. О нашем опыте, на уровне Совета Федерации, рассказал председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов. «Я сегодня говорил и о Народном бюджете, и о вопросах связанных с благоустройством, и о программе комфортной городской среды. В конечном итоге это возможность пробудить в людях инициативу для решения конкретных местных задач», - отметил Сергей Харитонов.Но и у системы ТОСов есть проблемы По словам заместителя председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Андрея Турчака, «…в настоящее время ТОС формируется как общественная организация, что создает сложности при регистрации, связанные с членством. Минюст констатирует, что в качестве юридического лица, из общего числа ТОС на сегодняшний день зарегистрировано менее 10 процентов».Кроме этого звучали предложения расширить список возможностей ТОСов. В частности привлекать их к рассмотрению и принятию важных правовых документов в муниципалитетах. Все эти предложения и опыт регионов лягут в основу реформирования системы общественного самоуправления в России.











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