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16.07.2018 12:17 Жителям Поддубного перекрыли газ Алина Фурсенко





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«Один казан я уже испортила, второй вот стоит. Сейчас поставлю на огонь, буду готовить детям еду. Потому что внучки у меня здесь. Это единственное жилье, которое у меня есть», - говорит жительница поселка Поддубный Узловского района Ольга Янкова.



Газ в поселке уже больше 5 лет. За это время жители в благо цивилизации хорошенько вложились – сломали печки, установили газовые котлы и водонагреватели. Да только не учли, что остаться без голубого топлива могут в один момент. 8 июля газ в домах пропал, жители вызвали «аварийку».



«Мы перекрыли кран на вводе, перекрыли кран на выходе, развернулись и уехали. Никаких работ мы не выполняли, потому что с нами нет договора на 2018 год со стороны муниципального образования Шахтерское. Что-либо делать с оборудованием, которое не является нашей собственностью, мы не имеем права, - говорит управляющий филиалом АЛ «Газпром Газораспределение Тула» в г. Узловой Ганнадий Татарников.



В прошлом году и раньше муниципалитет заключал договор на техобслуживание. Ответственность за все аварии, порывы и засоры была на газовиках. Теперь, получается, ни на ком. При этом, газовики утверждают, что сами направляли письма на имя главы муниципалитета Ирины Сибелиус. Почему чиновница решила проигнорировать все пять бумаг – спросить лично не получилось, сотрудники ответили, что начальница уехала на отдых. Объяснить действия подчиненной решились районные власти.



По словам заместителя главы администрации Узловского района Ольги Белевцевой, «…на данный момент все газовое оборудование находится в собственности муниципального образования Партизан, которое в 2013 году было ликвидировано. Сейчас муниципальным образованием Шахтерское ведется оформление документов».



За 5 лет времени заняться оформлением видимо не нашлось, а в этом году нецелевые 1 миллион 400 тысяч рублей на договор с газовиками решили просто не тратить. Авось, ничего не поломается. «Подобное, как выяснилось, может произойти буквально везде, где стоит газ и где оборудование должны обслуживать», - говорит жительница поселка Поддубный Узловского района Татьяна Чеботаева.



А это, кстати, если не половина, то существенная часть Узловского района. Пока чиновники предлагают газовикам решить проблему разово – оплатив работы конкретно по этой поломке. А договор на обслуживание собираются заключить, когда муниципалитет закончит оформление собственности, сколько месяцев это займет - неизвестно. И жителям, пожалуй, остается скрестить пальцы и надеяться на тот же самый авось, что и муниципалитет. Или обратиться в прокуратуру, которая может оценить действия сторон куда критичнее, чем они сами.



Вадим в семействе молодой и сильный – на нем рубка дров. Вот уже почти неделю мангал, использовавшийся раньше только по праздникам – единственный способ приготовить обед.«Один казан я уже испортила, второй вот стоит. Сейчас поставлю на огонь, буду готовить детям еду. Потому что внучки у меня здесь. Это единственное жилье, которое у меня есть», - говорит жительница поселка Поддубный Узловского района Ольга Янкова.Газ в поселке уже больше 5 лет. За это время жители в благо цивилизации хорошенько вложились – сломали печки, установили газовые котлы и водонагреватели. Да только не учли, что остаться без голубого топлива могут в один момент. 8 июля газ в домах пропал, жители вызвали «аварийку».«Мы перекрыли кран на вводе, перекрыли кран на выходе, развернулись и уехали. Никаких работ мы не выполняли, потому что с нами нет договора на 2018 год со стороны муниципального образования Шахтерское. Что-либо делать с оборудованием, которое не является нашей собственностью, мы не имеем права, - говорит управляющий филиалом АЛ «Газпром Газораспределение Тула» в г. Узловой Ганнадий Татарников.В прошлом году и раньше муниципалитет заключал договор на техобслуживание. Ответственность за все аварии, порывы и засоры была на газовиках. Теперь, получается, ни на ком. При этом, газовики утверждают, что сами направляли письма на имя главы муниципалитета Ирины Сибелиус. Почему чиновница решила проигнорировать все пять бумаг – спросить лично не получилось, сотрудники ответили, что начальница уехала на отдых. Объяснить действия подчиненной решились районные власти.По словам заместителя главы администрации Узловского района Ольги Белевцевой, «…на данный момент все газовое оборудование находится в собственности муниципального образования Партизан, которое в 2013 году было ликвидировано. Сейчас муниципальным образованием Шахтерское ведется оформление документов».За 5 лет времени заняться оформлением видимо не нашлось, а в этом году нецелевые 1 миллион 400 тысяч рублей на договор с газовиками решили просто не тратить. Авось, ничего не поломается. «Подобное, как выяснилось, может произойти буквально везде, где стоит газ и где оборудование должны обслуживать», - говорит жительница поселка Поддубный Узловского района Татьяна Чеботаева.А это, кстати, если не половина, то существенная часть Узловского района. Пока чиновники предлагают газовикам решить проблему разово – оплатив работы конкретно по этой поломке. А договор на обслуживание собираются заключить, когда муниципалитет закончит оформление собственности, сколько месяцев это займет - неизвестно. И жителям, пожалуй, остается скрестить пальцы и надеяться на тот же самый авось, что и муниципалитет. Или обратиться в прокуратуру, которая может оценить действия сторон куда критичнее, чем они сами.











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