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13.07.2018 17:41 Тульский театр кукол приглашает на премьеру «Кота в сапогах» "Вести-Тула"





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Спектакль музыкальный, можно сказать, настоящий мюзикл. Игра актеров на сцене сочетается с эпизодами, где героями выступают куклы. «Сюжетная основа сохранена. Но все это переведено на язык драмы, на язык сцены», - говорит Николай Боровков.



В Тульском театре кукол продолжается сезон. В воскресенье - премьера. Играют «Кота в сапогах» по сказке Шарля Перро. Сюжет о хитром и находчивом коте и его простоватом хозяине известен каждому. Постановка - питерского режиссера Николая Боровкова. Этот спектакль он уже делал с актерами ярославского театра кукол. Пьеса стояла в репертуаре несколько лет.Спектакль музыкальный, можно сказать, настоящий мюзикл. Игра актеров на сцене сочетается с эпизодами, где героями выступают куклы. «Сюжетная основа сохранена. Но все это переведено на язык драмы, на язык сцены», - говорит Николай Боровков.











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