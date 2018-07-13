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13.07.2018 17:32 В Туле приступили к реализации программы по замене лифтов "Вести-Тула"





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По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, «…для реализации проекта требуется около 180 млн. рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета и регионального Фонда капремонта, при софинансировании из бюджетов муниципальных образований и жителей домов».



Уже проведен электронный аукцион для заключения контракта на производство работ, заключен договор со сроком исполнения в октябре 2018 года. «Реализация аукциона состоит из двух этапов. До 25 июля будет осуществлено обследование и проектирование лифтов. Затем начнется монтаж лифтов».

720 многоквартирных домов в Тульской области вошли в региональную программу капитального ремонта лифтов. Глава региона Алексей Дюмин поручил реализовать в 2018 году пилотный проект по замене 102 лифтов, отслуживших нормативный срок службы свыше 25 лет и требующих первоочередной замены по заключению специализированной организации.По словам заместителя министра строительства и ЖКХ Тульской области Олега Дючкова, «…для реализации проекта требуется около 180 млн. рублей. Финансирование будет осуществляться из областного бюджета и регионального Фонда капремонта, при софинансировании из бюджетов муниципальных образований и жителей домов».Уже проведен электронный аукцион для заключения контракта на производство работ, заключен договор со сроком исполнения в октябре 2018 года. «Реализация аукциона состоит из двух этапов. До 25 июля будет осуществлено обследование и проектирование лифтов. Затем начнется монтаж лифтов».







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