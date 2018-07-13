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13.07.2018 16:21 Руководство Тульского молочного комбината подозревают в неуплате налогов "Вести-Тула"





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Как рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…преступление было совершено путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следователями будут предприняты все необходимые действия для того, чтобы ущерб, причиненный данным преступлением, был возмещен в полном объеме. Санкции данной статьи носят альтернативный характер. Возможно назначение наказания в виде штрафа. Также предусмотрено применение принудительных работ, наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с ограничение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

Молочные реки текли мимо казны. Руководство Тульского молочного комбината подозревают в неуплате почти 100 млн. рублей налогов. Уголовное дело возбуждено и расследуется региональными следователями. По их версии руководство комбината уклонилось от уплаты - с 1 января 2014 года по 20 апреля 2016.Как рассказала и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по Тульской области по взаимодействию со СМИ Анна Киреечева, «…преступление было совершено путем внесения заведомо ложных сведений в налоговые декларации. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Следователями будут предприняты все необходимые действия для того, чтобы ущерб, причиненный данным преступлением, был возмещен в полном объеме. Санкции данной статьи носят альтернативный характер. Возможно назначение наказания в виде штрафа. Также предусмотрено применение принудительных работ, наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с ограничение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».













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