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НОВОСТИ | Общество



13.07.2018 15:52 В Тульской области борются с «землезахватчиками»
"Вести-Тула"



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Где-то это просто лужайка, а где-то и хозяйственные постройки, например, навесы для машин. На улице 8-й Горельский проезд в Туле выявлено несколько собственников четырех домов, решивших «прирезать» к своим земельным участкам лишнюю площадь.

«По каждому землевладению лишняя площадь составила порядка 100 кв. метров. – Говорит заместитель начальника отдела контрольной работы министерства имущественных и земельных отношений Сергей Диянов. - В данном случае будет обеспечено оформление этих земельных участков, если это возможно, либо их освобождение в судебном порядке».

Решать, можно ли оформить и выкупить захваченную землю или нет, будут в индивидуальном порядке. Нужно посмотреть, где проходит «красная линия», отделяющая земли общего пользования от территории, которую можно оформить в собственность. Кроме того,надо выяснить, не будет ли участок с учетом прибавки больше предельно допустимого для города. Ну а если собственник не захочет оформлять землю или отодвигать забор, то дело передается в суд и судьбой забора будут заниматься приставы. И кстати, вне зависимости от дальнейшего исхода, уже сейчас наказание за такой незаконный самозахват все-таки будет.

Как рассказал министр имущественных и земельных отношений Михаил Пантелеев, «…материалы направлены в управление Росреестра по Тульской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении. Собственникам земельных участков грозит штраф от 5 тысяч рублей».














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