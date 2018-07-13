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13.07.2018 15:36 В Тульской области прошла спецоперация по освобождению похищенного бизнесмена "Вести-Тула"





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Известно, что предпринимателя зовут Сергей Будагов. По информации из открытых источников он был похищен 10 июля, по дороге на работу. По уже появившейся в сети информации похитители требовали от коммерсанта крупный выкуп. Все они задержаны и уже дают показания, а оперативники продолжают работать на месте, где удерживали заложника.







В Тульской области найден и благополучно освобожден похищенный накануне бизнесмен из Орла. Соответствующие кадры совместной спецоперации, тульских и орловских силовиков опубликованы на ютуб канале Следственного комитета России.Известно, что предпринимателя зовут Сергей Будагов. По информации из открытых источников он был похищен 10 июля, по дороге на работу. По уже появившейся в сети информации похитители требовали от коммерсанта крупный выкуп. Все они задержаны и уже дают показания, а оперативники продолжают работать на месте, где удерживали заложника.

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