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|13.07.2018 15:25 В Тульском музее оружия открылась выставка рыцарских доспехов
|Надежда Долгих
«Этот доспех принадлежит такому важному историческому известному лицу, как Франциск I. Это участник итальянских войн, предводитель французского воинства и король Франции. Доспех является настоящим художественным шедевром», - проводит экскурсию старший научный сотрудник Тульского государственного музея оружия Тимур Петраков.
Таким же словом - шедевр - можно назвать многие исторические реликвии этой выставки. Доспехи и оружие рыцарей 16 - 17 веков украшены художественной отделкой, выполненной с помощью чеканки, травления и гравирования с золочением.
Старший научный сотрудник отдела оружия Государственного исторического музея Анна Герасимова рассказала, что «рыцарь на турнире - это такой своего рода театральный образ, то есть он выходил даже не под своим именем, а под именем героя, которого он выбрал. Он мог представить себя Гектором, Карлом Великим, королем Артуром. Доспех украшался, исходя из идеи, заложенной в этом персонаже».
Латы весом от 18 до 30 килограммов, меч - два с половиной. Экспонаты будто ворвались в зал музея прямиком из времен 30-летней войны между Габсбургами и Францией. Кстати, именно из послевоенной Германии привезено большинство реликвий.
По словам заместителя директора по науке Государственного исторического музея Андрея Яновского, «большая их часть хранилась в закрытых фондах, так называемых трофейных фондах. Долгое время их не разрешалось экспонировать, поскольку они были взяты в качестве военных трофеев на территории Германии по окончании Великой Отечественной войны».
Шлемы, двуручные мечи, щиты и даже первые огнестрельные штуцеры. А перед глазами - герои рыцарских романов Вальтера Скотта, Александра Дюма и Конана Дойля. Выставка «Королевские игры» будет открыта в течение полугода, а за это время многие успеют почувствовать себя немножко рыцарем, ну или дамой его сердца.
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