НОВОСТИ | Общество







13.07.2018 15:25 В Тульском музее оружия открылась выставка рыцарских доспехов Надежда Долгих





| фото |



Таким же словом - шедевр - можно назвать многие исторические реликвии этой выставки. Доспехи и оружие рыцарей 16 - 17 веков украшены художественной отделкой, выполненной с помощью чеканки, травления и гравирования с золочением.



Старший научный сотрудник отдела оружия Государственного исторического музея Анна Герасимова рассказала, что «рыцарь на турнире - это такой своего рода театральный образ, то есть он выходил даже не под своим именем, а под именем героя, которого он выбрал. Он мог представить себя Гектором, Карлом Великим, королем Артуром. Доспех украшался, исходя из идеи, заложенной в этом персонаже».



Латы весом от 18 до 30 килограммов, меч - два с половиной. Экспонаты будто ворвались в зал музея прямиком из времен 30-летней войны между Габсбургами и Францией. Кстати, именно из послевоенной Германии привезено большинство реликвий.



По словам заместителя директора по науке Государственного исторического музея Андрея Яновского, «большая их часть хранилась в закрытых фондах, так называемых трофейных фондах. Долгое время их не разрешалось экспонировать, поскольку они были взяты в качестве военных трофеев на территории Германии по окончании Великой Отечественной войны».



Шлемы, двуручные мечи, щиты и даже первые огнестрельные штуцеры. А перед глазами - герои рыцарских романов Вальтера Скотта, Александра Дюма и Конана Дойля. Выставка «Королевские игры» будет открыта в течение полугода, а за это время многие успеют почувствовать себя немножко рыцарем, ну или дамой его сердца.



«Этот доспех принадлежит такому важному историческому известному лицу, как Франциск I. Это участник итальянских войн, предводитель французского воинства и король Франции. Доспех является настоящим художественным шедевром», - проводит экскурсию старший научный сотрудник Тульского государственного музея оружия Тимур Петраков.Таким же словом - шедевр - можно назвать многие исторические реликвии этой выставки. Доспехи и оружие рыцарей 16 - 17 веков украшены художественной отделкой, выполненной с помощью чеканки, травления и гравирования с золочением.Старший научный сотрудник отдела оружия Государственного исторического музея Анна Герасимова рассказала, что «рыцарь на турнире - это такой своего рода театральный образ, то есть он выходил даже не под своим именем, а под именем героя, которого он выбрал. Он мог представить себя Гектором, Карлом Великим, королем Артуром. Доспех украшался, исходя из идеи, заложенной в этом персонаже».Латы весом от 18 до 30 килограммов, меч - два с половиной. Экспонаты будто ворвались в зал музея прямиком из времен 30-летней войны между Габсбургами и Францией. Кстати, именно из послевоенной Германии привезено большинство реликвий.По словам заместителя директора по науке Государственного исторического музея Андрея Яновского, «большая их часть хранилась в закрытых фондах, так называемых трофейных фондах. Долгое время их не разрешалось экспонировать, поскольку они были взяты в качестве военных трофеев на территории Германии по окончании Великой Отечественной войны».Шлемы, двуручные мечи, щиты и даже первые огнестрельные штуцеры. А перед глазами - герои рыцарских романов Вальтера Скотта, Александра Дюма и Конана Дойля. Выставка «Королевские игры» будет открыта в течение полугода, а за это время многие успеют почувствовать себя немножко рыцарем, ну или дамой его сердца.





Читать @gtrktula

















