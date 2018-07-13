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13.07.2018 14:49 Юные туляки отправились в Крым по региональной программе Вести-Тула





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Путевки к морю детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выделяют по региональной программе с 2014 года. В первую очередь их получают ребята, которые добились успеха в учебе, спорте или общественной жизни. Сегодня оправилась на отдых первая смена, это сто детей.



Как сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «200 путёвок у нас закуплены именно на летний период. Курс оздоровления – три недели. В начале августа отправится ещё одна группа из 100 ребят. Их сопровождают медики, воспитатели, представители нашего министерства. В аэропорту для ребят будет выделена отдельная стойка для регистрации».



Тульские дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию, отдохнут в Евпатории. 15-летний Иван Евдокимов всегда мечтал побывать в Крыму. С семи лет он успешно занимается дзюдо, был на соревнованиях в разных городах, а вот съездить на море семья не могла себе позволить. Когда Ване был год, его под опеку взяла бабушка и растила одна. И когда появилась возможность отправить ребенка на юг, она уже с зимы начала собирать документы.Путевки к морю детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, выделяют по региональной программе с 2014 года. В первую очередь их получают ребята, которые добились успеха в учебе, спорте или общественной жизни. Сегодня оправилась на отдых первая смена, это сто детей.Как сообщила заместитель министра труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова, «200 путёвок у нас закуплены именно на летний период. Курс оздоровления – три недели. В начале августа отправится ещё одна группа из 100 ребят. Их сопровождают медики, воспитатели, представители нашего министерства. В аэропорту для ребят будет выделена отдельная стойка для регистрации».





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