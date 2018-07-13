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13.07.2018 14:33 Мост в Узловском районе не удалось открыть в срок Вести-Тула





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Поначалу предполагалось, что он должен был открыться 12 июля, однако в настоящий момент «Тулаавтодор» выполняет дополнительные работы по восстановлению элементов пролетного строения.











Мост «Новомосковского кольца» через реку Дон в Узловском районе будет закрыт до 30 июля 2018 года в связи с аварийным состоянием.Поначалу предполагалось, что он должен был открыться 12 июля, однако в настоящий момент «Тулаавтодор» выполняет дополнительные работы по восстановлению элементов пролетного строения.

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