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НОВОСТИ | Общество



13.07.2018 17:04 «Ростелеком» сказал «Добро пожаловать» тульским мобильным абонентам
Вести-Тула

«Ростелеком» сказал «Добро пожаловать» тульским мобильным абонентам

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Абонентов, которые приходят в «Ростелеком» со своим номером мобильной связи, провайдер встречает акцией «Добро пожаловать». Её участники могут на полгода получить скидку в 20% на абонентскую плату. Принять участие в акции жители Тулы и Тульской области могут до 31 июля 2018 года, подключив старшие тарифы линеек «Суперсимка» и «На всех».

Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:
«Многие годами пользуются одним номером. К нему привязаны банковские карты, Госуслуги, социальные сети. Его помнят наизусть самые близкие, и он же хранится где-то в записной книжке у тех, с кем мы не общались много лет. Чтобы избавиться от хлопот, связанных с изменением номера при переходе к другому оператору, номер можно сохранить. Но этот процесс всё равно требует, хоть и минимальных, но усилий. Чтобы сделать переход комфортным и выразить признательность за доверие, «Ростелеком» приготовил новым абонентам, сохранившим номер, приятную приветственную скидку».

В акции участвую тарифы: «Суперсимка L», «Суперсимка XL», «На Всех L», «На Всех XL» и «На всех 2XL». SIM-карты «Ростелекома» можно приобрести в офисах обслуживания и продаж компании, а также у специалистов, которые обслуживают клиентов с выездом на дом.
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