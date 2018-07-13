НОВОСТИ | Общество







13.07.2018 13:54 В Туле работают горячие линии по вопросам записи в школы и детсады Вести-Тула





| фото |



Ведется прием граждан специалистами Управления образования администрации города Тулы по адресу: проспект Ленина, д. 56. Начальником Управления образования администрации города Тулы прием граждан осуществляется по средам с 9 до 13 по предварительной записи. Телефон 31-00-45.





В Туле ведется работа по зачислению детей в дошкольные и общеобразовательные организации. Работает горячая линия по вопросам общего образования по телефону 31-03-19 и горячая линия по вопросам дошкольного образования, задавать вопросы можно по номеру 31-01-16.Ведется прием граждан специалистами Управления образования администрации города Тулы по адресу: проспект Ленина, д. 56. Начальником Управления образования администрации города Тулы прием граждан осуществляется по средам с 9 до 13 по предварительной записи. Телефон 31-00-45.

Читать @gtrktula

















