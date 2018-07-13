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13.07.2018 13:18 Бывший начальник УМЧС по Тульской области пойдёт под суд Вести-Тула





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По версии следствия, Нуртдинов обвиняется в том, что в период с августа 2011 года по конец декабря 2012 года в Туле, являясь должностным лицом - начальником регионального Управления МЧС России - совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба государству в размере более 68 млн рублей.



В отношении подсудимого в ходе предварительного расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



В Тульском гарнизонном военном суде на 18 июля 2018 года назначено рассмотрение уголовного дела в отношении Ришата Нуртдинова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента региона.По версии следствия, Нуртдинов обвиняется в том, что в период с августа 2011 года по конец декабря 2012 года в Туле, являясь должностным лицом - начальником регионального Управления МЧС России - совершил действия, явно выходящие за пределы его полномочий с причинением тяжких последствий в виде значительного материального ущерба государству в размере более 68 млн рублей.В отношении подсудимого в ходе предварительного расследования была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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