Неизбежное:
Капремонт дорожает
Ветхая культура:
Гром грянул
Тульская набережная:
Проект-адреналин
Отцы и дети:
Отравление метанолом


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



13.07.2018 12:29 В тульских поликлиниках регистратуры уходят в прошлое
Виталий Моторин

В тульских поликлиниках регистратуры уходят в прошлое

| фото |
Раньше очередь в городскую поликлинику больницы №11 начиналась примерно от входа, она тянулась метрами и вела в регистратуру. Теперь в поликлинике выступают даже против того, чтобы это место называли регистратурой - это отныне стойка информации.

Главное отличие в том, что здесь нет амбулаторных карт, их теперь вообще получать не нужно. Запись к врачу начинается у инфомата. Должность Ирины Гудковой для больниц новая, она - системный аналитик. После нехитрых манипуляций, похожих на те, что выполняют посетители банков или МФЦ, пациент получает направление, а информация о нем поступает в картохранилище.

«Администратор видит всех пациентов, расписание врачей, номера амбулаторных карт. Он собирает данные пациента и направляет карты по врачам. Пациентам не нужно стоять в очереди в регистратуру, тем самым время ожидания приема сокращается», - рассказала Ирина Гудкова.

«Я раньше столько времени проводила возле кабинета, а сейчас совсем времени не трачу», - говорит пациент Любовь Николаенва Строганова. Ей 75, но в руках у нее смартфон, и трудностей с инфоматом у женщины не возникает. К услугам тех, кто не настолько продвинут в современных технологиях, постоянно дежурящие у инфоматов консультанты.

Время, отведенное пациенту, точно никто не займет. Можно идти по делам, а подойти к вечеру. Для врачей бережливые технологии удобны в первую очередь тем, что не нужно заполнять кипы бумаг.

Как рассказал главный врач ГУЗ «Городская больница N 11 г. Тулы» Спартак Могильников, «меньше времени уходит на то, чтобы регулировать очередь, чтобы переправлять пациентов в другие смежные кабинеты. 71 процент пациентов сегодня своей записью подтвердили, что это для них удобно».

Очень важно, чтобы живые очереди не скапливались уже к инфоматам, говорят в поликлинике. Здесь к августу ждут второй такой аппарат. Внедрение этого единого стандарта бережливых технологий происходит одновременно во всех поликлиниках региона. По планам работать по-новому все они должны уже до конца года.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Текст нового уха
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Я - мама!
Путёвка в ад
Время ответа
Будьте здоровы!
Профессия - оружейник
Программа Галины Цой
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2018 ГТРК «Тула». Государственный интернет-канал «Россия» (свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-59166 от 22.08.2014). Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК). Главный редактор Главной редакции ГИК «Россия» - Панина Елена Валерьевна. Редакторы ГТРК – Лиханов Николай Владимирович, Игнатов Игорь Витальевич. Тел. +7 (4872) 56-53-82, 36-33-02. Электронная почта: nick@tula.rfn.ru. Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото-, аудио- и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет .