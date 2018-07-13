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13.07.2018 12:29 В тульских поликлиниках регистратуры уходят в прошлое Виталий Моторин





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Главное отличие в том, что здесь нет амбулаторных карт, их теперь вообще получать не нужно. Запись к врачу начинается у инфомата. Должность Ирины Гудковой для больниц новая, она - системный аналитик. После нехитрых манипуляций, похожих на те, что выполняют посетители банков или МФЦ, пациент получает направление, а информация о нем поступает в картохранилище.



«Администратор видит всех пациентов, расписание врачей, номера амбулаторных карт. Он собирает данные пациента и направляет карты по врачам. Пациентам не нужно стоять в очереди в регистратуру, тем самым время ожидания приема сокращается», - рассказала Ирина Гудкова.



«Я раньше столько времени проводила возле кабинета, а сейчас совсем времени не трачу», - говорит пациент Любовь Николаенва Строганова. Ей 75, но в руках у нее смартфон, и трудностей с инфоматом у женщины не возникает. К услугам тех, кто не настолько продвинут в современных технологиях, постоянно дежурящие у инфоматов консультанты.



Время, отведенное пациенту, точно никто не займет. Можно идти по делам, а подойти к вечеру. Для врачей бережливые технологии удобны в первую очередь тем, что не нужно заполнять кипы бумаг.



Как рассказал главный врач ГУЗ «Городская больница N 11 г. Тулы» Спартак Могильников, «меньше времени уходит на то, чтобы регулировать очередь, чтобы переправлять пациентов в другие смежные кабинеты. 71 процент пациентов сегодня своей записью подтвердили, что это для них удобно».



Очень важно, чтобы живые очереди не скапливались уже к инфоматам, говорят в поликлинике. Здесь к августу ждут второй такой аппарат. Внедрение этого единого стандарта бережливых технологий происходит одновременно во всех поликлиниках региона. По планам работать по-новому все они должны уже до конца года.



Раньше очередь в городскую поликлинику больницы №11 начиналась примерно от входа, она тянулась метрами и вела в регистратуру. Теперь в поликлинике выступают даже против того, чтобы это место называли регистратурой - это отныне стойка информации.Главное отличие в том, что здесь нет амбулаторных карт, их теперь вообще получать не нужно. Запись к врачу начинается у инфомата. Должность Ирины Гудковой для больниц новая, она - системный аналитик. После нехитрых манипуляций, похожих на те, что выполняют посетители банков или МФЦ, пациент получает направление, а информация о нем поступает в картохранилище.«Администратор видит всех пациентов, расписание врачей, номера амбулаторных карт. Он собирает данные пациента и направляет карты по врачам. Пациентам не нужно стоять в очереди в регистратуру, тем самым время ожидания приема сокращается», - рассказала Ирина Гудкова.«Я раньше столько времени проводила возле кабинета, а сейчас совсем времени не трачу», - говорит пациент Любовь Николаенва Строганова. Ей 75, но в руках у нее смартфон, и трудностей с инфоматом у женщины не возникает. К услугам тех, кто не настолько продвинут в современных технологиях, постоянно дежурящие у инфоматов консультанты.Время, отведенное пациенту, точно никто не займет. Можно идти по делам, а подойти к вечеру. Для врачей бережливые технологии удобны в первую очередь тем, что не нужно заполнять кипы бумаг.Как рассказал главный врач ГУЗ «Городская больница N 11 г. Тулы» Спартак Могильников, «меньше времени уходит на то, чтобы регулировать очередь, чтобы переправлять пациентов в другие смежные кабинеты. 71 процент пациентов сегодня своей записью подтвердили, что это для них удобно».Очень важно, чтобы живые очереди не скапливались уже к инфоматам, говорят в поликлинике. Здесь к августу ждут второй такой аппарат. Внедрение этого единого стандарта бережливых технологий происходит одновременно во всех поликлиниках региона. По планам работать по-новому все они должны уже до конца года.





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