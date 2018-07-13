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13.07.2018 10:31 Областные депутаты ушли на каникулы до осени Алексей Ерёмин





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В первом полугодии 2018 года они приняли 56 законов и 205 постановлений. Были скорректированы параметры бюджета на этот год. Так, на 3,6 млрд. рублей больше в областную казну поступило средств из федерального бюджета. На полмиллиарда рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы.



Как сообщил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, «свыше 600 миллионов рублей на повышение зарплат бюджетников, более 604 миллионов – на поддержку сельского хозяйства, почти 225 миллионов рублей – на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей, 178 миллионов – на рождение или усыновление первого ребёнка. Около 240 миллионов рублей будет направлено на создание дополнительных мест в детских садах для детей до трёх лет, свыше 91 миллиона – на развитие материально-технической базы детских поликлиник».



Почти 740 миллионов рублей из федеральной казны область получила на финансирование дорожной отрасли. Часть средств уж направлена на ремонт дворовых территорий. Были внесены изменения в областные законы об образовании и мерах соцподдержки. Теперь вся информация о том, какие меры поддержки предоставляются гражданину, какими он пользуется услугами, какие получает выплаты, будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.



По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, «в настоящее время разрабатываются личные кабинеты граждан, в которых каждый получатель любых мер поддержки, сможет увидеть свои льготы и понять своё материальное положение».



Так же Тульская облдума рекомендовала Государственной Думе принять проект федерального закона, касающийся изменений по назначению и выплате пенсий, внесённый Правительством РФ.



Единогласно депутаты проголосовала за присвоение Узловой звания «Город воинской доблести». В этом небольшом городке война затронула каждую семью. Из менее чем 18 тысяч человек, проживающих здесь, - 10 тысяч с оружием в руках встали на защиту Родины, две тысячи из них так и не вернулись домой.



На следующее очередное заседание областные депутаты шестого созыва соберутся уже в новую сессию – этой осенью.



Депутаты Тульской областной Думы провели очередное и последнее в этой сессии заседание, на котором подвели итоги своей работы за полгода.В первом полугодии 2018 года они приняли 56 законов и 205 постановлений. Были скорректированы параметры бюджета на этот год. Так, на 3,6 млрд. рублей больше в областную казну поступило средств из федерального бюджета. На полмиллиарда рублей увеличены налоговые и неналоговые доходы.Как сообщил председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов, «свыше 600 миллионов рублей на повышение зарплат бюджетников, более 604 миллионов – на поддержку сельского хозяйства, почти 225 миллионов рублей – на ежемесячные выплаты при рождении третьего и последующих детей, 178 миллионов – на рождение или усыновление первого ребёнка. Около 240 миллионов рублей будет направлено на создание дополнительных мест в детских садах для детей до трёх лет, свыше 91 миллиона – на развитие материально-технической базы детских поликлиник».Почти 740 миллионов рублей из федеральной казны область получила на финансирование дорожной отрасли. Часть средств уж направлена на ремонт дворовых территорий. Были внесены изменения в областные законы об образовании и мерах соцподдержки. Теперь вся информация о том, какие меры поддержки предоставляются гражданину, какими он пользуется услугами, какие получает выплаты, будет размещаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.По словам министра труда и социальной защиты Тульской области Андрея Филиппова, «в настоящее время разрабатываются личные кабинеты граждан, в которых каждый получатель любых мер поддержки, сможет увидеть свои льготы и понять своё материальное положение».Так же Тульская облдума рекомендовала Государственной Думе принять проект федерального закона, касающийся изменений по назначению и выплате пенсий, внесённый Правительством РФ.Единогласно депутаты проголосовала за присвоение Узловой звания «Город воинской доблести». В этом небольшом городке война затронула каждую семью. Из менее чем 18 тысяч человек, проживающих здесь, - 10 тысяч с оружием в руках встали на защиту Родины, две тысячи из них так и не вернулись домой.На следующее очередное заседание областные депутаты шестого созыва соберутся уже в новую сессию – этой осенью.





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