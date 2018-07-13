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13.07.2018 09:57 Главы Тульской области и Кабардино-Балкарии утвердили план взаимодействия Вести-Тула





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Как отметил Алексей Дюмин, тулякам был бы полезен опыт коллег по части сохранения и развития национальных традиций, а кроме того у Кабардино-Балкарии, по мнению ее представителей, нереализованный промышленный потенциал, и часть предприятий загружена всего на 15-20%, что, возможно, стало бы интересно нашим промышленным гигантам. Главы двух регионов утвердили дорожную карту, то есть подробный план по взаимодействию до 2023 года.



Тульская область и Кабардино-Балкария могут серьезно помочь друг другу. И не только поделиться опытом. В феврале в Сочи глава нашего региона и северокавказской республики подписали договор о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. С началом работы, оказалось, что у регионов немало общего. Акцент - на развитие туризма, новые спортобъекты.Как отметил Алексей Дюмин, тулякам был бы полезен опыт коллег по части сохранения и развития национальных традиций, а кроме того у Кабардино-Балкарии, по мнению ее представителей, нереализованный промышленный потенциал, и часть предприятий загружена всего на 15-20%, что, возможно, стало бы интересно нашим промышленным гигантам. Главы двух регионов утвердили дорожную карту, то есть подробный план по взаимодействию до 2023 года.

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