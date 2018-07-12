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|12.07.2018 16:30 В Тульской области с начала купального сезона утонули 16 человек
|"Вести-Тула"
16 происшествий, связанных с гибелью людей на воде, произошло за июнь на водоемах нашего региона. Об этом сегодня сообщили на пресс-конференции в Главном управлении МЧС России по Тульской области. Все случаи произошли на водоемах, не оборудованных для купания.
Причиной пяти случаев стало купание в состоянии алкогольного опьянения. Два происшествия, приведших к гибели, произошло с детьми. В этом году в Тульской области для купания оборудован 51 пляж, удовлетворяющий всем требованиям безопасности.
«Для того, чтобы пляж соответствовал нормам, он должен быть оборудован зонами отдыха и купания для взрослых и для детей, огорожен специальной сеткой и буйками, за которые нельзя заплывать. Кроме того, на пляже обязательно должны дежурить спасатели, медицинский работник», - рассказывает исполняющий обязанности начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Тульской области Владимир Лапшов.
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