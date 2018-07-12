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НОВОСТИ | Общество



12.07.2018 16:17 На ремонт плитки на Советской потратят около 22 млн. рублей
"Вести-Тула"



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Около 22 миллионов рублей будет потрачено на ремонт тротуарной плитки на улице Советской. Работы будут проводиться на участке от улицы Староникитской до улицы Металлургов.

Планируется отремонтировать покрытие общей площадью более 15 тысяч кв. м. Также предусматривается установка бортовых камней, пешеходных ограждений, обустройство покрытия остановок и ремонт люков смотровых колодцев.

Как рассказал заместитель директора МКУ «Сервисный центр Тулы» Андрей Парахуда, «…предстоит отремонтировать более 50-ти участков. Это не только Тула, но и территория бывшего Ленинского района. Стоимость ремонта около 100 млн. рублей. В настоящее время работы ведутся на улицах Революции, Каракозова и на многих других объектах. Ремонт планируется закончить до 1 сентября этого года».














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