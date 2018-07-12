НОВОСТИ | Общество







12.07.2018 16:01 В Тульской области составят дорожную карту по развитию конкуренции "Вести-Тула"





| фото |



В ближайшее время будут сформулированы 33 приоритетных для области направления. На которых доля частных компаний должна расти. Вместе с тем за последнее время в области снижено количество государственных унитарных предприятий на 80 процентов.



Губернатор Алексей Дюмин отметил, что «…сегодня именно регионам отводится ключевая роль в работе по развитию здоровой конкуренции. В Тульской области она проводится на системной основе. Об этом говорят и достигнутые результаты. Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, составила 83,5%. Объем средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных не коммерческих организаций составил 40% от общего годового объема закупок».



«Мы ориентируем наш территориальный орган и соответствующие подразделения центрального аппарата на методическую и нормативную помощь регионам. Предстоит большая работа по регулярному мониторингу рынков, достижению ключевых показателей и реализации каждого конкретного мероприятии, которое обозначено как в национальном плане, так и в стандарте развития региона», говорит заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Даниил Фесюк.



Сегодня в Туле было подписано соглашение между правительством региона и Федеральной антимонопольной службой России. Оно касается создания «дорожных карт» и развития справедливой и честной конкуренции в регионе между предприятиями бизнеса.В ближайшее время будут сформулированы 33 приоритетных для области направления. На которых доля частных компаний должна расти. Вместе с тем за последнее время в области снижено количество государственных унитарных предприятий на 80 процентов.Губернатор Алексей Дюмин отметил, что «…сегодня именно регионам отводится ключевая роль в работе по развитию здоровой конкуренции. В Тульской области она проводится на системной основе. Об этом говорят и достигнутые результаты. Доля средств, размещенных конкурентными способами определения поставщиков, составила 83,5%. Объем средств, размещенных на торгах, предназначенных только для субъектов малого предпринимательства, социально-ориентированных не коммерческих организаций составил 40% от общего годового объема закупок».«Мы ориентируем наш территориальный орган и соответствующие подразделения центрального аппарата на методическую и нормативную помощь регионам. Предстоит большая работа по регулярному мониторингу рынков, достижению ключевых показателей и реализации каждого конкретного мероприятии, которое обозначено как в национальном плане, так и в стандарте развития региона», говорит заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Даниил Фесюк.











Читать @gtrktula

















