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12.07.2018 15:40 Болоховцы рассказали губернатору о причинах депрессии Елена Панова





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«Это результат халатного отношения должностных лиц, - уверен губернатор Алексей Дюмин. - Там дошло до уголовных дел, руководителя ФОКа и подрядчика посадили».



В ближайшее время ремонт возобновят. В этом году проведут коммуникации и займутся внутренней отделкой, а в будущем – объект доведут до ума, благоустроят прилегающую территорию и стадион, где тренируется единственная в городе футбольная команда. Мальчишки и летом проводят здесь все дни напролет. «Найдем немалые деньги, чтобы у вас была возможность заниматься и в зимнее время», - обещает губернатор.



Но если спорткомплекс хоть как-то работает, то дом культуры вот уже месяц опечатан судебными приставами. По решению суда его закрыли из-за отсутствия пожарной сигнализации. Библиотеки, детская и взрослая, находятся здесь же. Посетителей не принимают. «В 12-ти студиях у нас занимаются 191 человек, здесь же проходят все массовые мероприятия и встречи. Зал на 410 мест. Это единственное место, где город может отмечать праздники», - рассказала директор Болоховского дома культуры Виктория Киндикова.



Здание постройки 40-го года, с еще коммунистической символикой. Капитального ремонта здесь не видели давно. Пытаются латать дыры, но этого явно не достаточно, поэтому было решено провести независимую оценочную экспертизу. По ее результатам станет понятно: ремонтировать или признать аварийным и построить в Болохове новый дом культуры.



Без спортивной символики понять, что здесь находится физкультурно-оздоровительный комплекс, было бы сложно. Единственный в городе спортклуб построили в 60-ые. Пять лет назад начали капитальный ремонт. Но так и не закончили.«Это результат халатного отношения должностных лиц, - уверен губернатор Алексей Дюмин. - Там дошло до уголовных дел, руководителя ФОКа и подрядчика посадили».В ближайшее время ремонт возобновят. В этом году проведут коммуникации и займутся внутренней отделкой, а в будущем – объект доведут до ума, благоустроят прилегающую территорию и стадион, где тренируется единственная в городе футбольная команда. Мальчишки и летом проводят здесь все дни напролет. «Найдем немалые деньги, чтобы у вас была возможность заниматься и в зимнее время», - обещает губернатор.Но если спорткомплекс хоть как-то работает, то дом культуры вот уже месяц опечатан судебными приставами. По решению суда его закрыли из-за отсутствия пожарной сигнализации. Библиотеки, детская и взрослая, находятся здесь же. Посетителей не принимают. «В 12-ти студиях у нас занимаются 191 человек, здесь же проходят все массовые мероприятия и встречи. Зал на 410 мест. Это единственное место, где город может отмечать праздники», - рассказала директор Болоховского дома культуры Виктория Киндикова.Здание постройки 40-го года, с еще коммунистической символикой. Капитального ремонта здесь не видели давно. Пытаются латать дыры, но этого явно не достаточно, поэтому было решено провести независимую оценочную экспертизу. По ее результатам станет понятно: ремонтировать или признать аварийным и построить в Болохове новый дом культуры.





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