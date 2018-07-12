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12.07.2018 15:04 Поисковики разыскивают родственников туляков, погибших в Приморском крае Вести-Тула





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Выжил и дошел к людям один техник, а самолёт и пять членов экипажа тогда так и не были найдены. Теперь обнаружены останки экипажа, и в августе они будут захоронены в Хабаровске или Комсомольске. Поисковики просят откликнуться родных и близких по телефону или электронной почте: 8-905-501-20-68, Kleolu@mail.ru.



Разыскиваются родственники Вениамина Яковлевича Титова, 1918 года рождения, уроженца деревни Гремячев Ленинского района, и Ивана Петровича Мягкова, 1929 года рождения из деревни Залесское Тульской области. Оба военнослужащих погибли 13 октября 1951 года при выполнении ночного учебно-тренировочного полета на самолете Ли-2 под Комсомольском-на-Амуре.Выжил и дошел к людям один техник, а самолёт и пять членов экипажа тогда так и не были найдены. Теперь обнаружены останки экипажа, и в августе они будут захоронены в Хабаровске или Комсомольске. Поисковики просят откликнуться родных и близких по телефону или электронной почте: 8-905-501-20-68, Kleolu@mail.ru.

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