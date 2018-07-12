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12.07.2018 13:36 Главу администрации Тулы ждут на «Газоне» Вести-Тула





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В 19.00 состоится экскурсия «Тула мистическая». Речь пойдёт о местах древних кладов, охраняемых призраками, а также можно будет узнать, как удалось спасти город при большом пожаре 1834 года. Также по традиции всех желающих приглашают фитнес-площадки, тренинги, площадки для интеллектуальных игр. А в кинотеатре под открытым небом по четвергам смотрим фильмы победителей, лауреатов и участников фестиваля коротких фильмов «Шорты».



На протяжении всего лета каждый будний день в Тульском кремле работает молодежное пространство «Газон». Планируется, что сегодня глава администрации Тулы Евгений Авилов встретится с подписчиками группы администрации города Тулы ВКонтакте. Мероприятие начнётся в 18 часов. Участники смогут лично познакомиться с теми, с кем ежедневно общаются онлайн, задать интересующие вопросы, обсудить важные городские проекты.В 19.00 состоится экскурсия «Тула мистическая». Речь пойдёт о местах древних кладов, охраняемых призраками, а также можно будет узнать, как удалось спасти город при большом пожаре 1834 года. Также по традиции всех желающих приглашают фитнес-площадки, тренинги, площадки для интеллектуальных игр. А в кинотеатре под открытым небом по четвергам смотрим фильмы победителей, лауреатов и участников фестиваля коротких фильмов «Шорты».

Читать @gtrktula

















