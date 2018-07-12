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НОВОСТИ | Общество



12.07.2018 13:28 В Тульской области появятся 87 безопасных и качественных дорог
Алексей Еремин

До 1 ноября все работы планируется завершить полностью

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Общая стоимость работ, заложенных на этот год, внушительная – 1,5 миллиарда рублей, средства федерального, регионального и муниципального бюджетов - и это только в рамках одной программы. Среди «Безопасных и качественных дорог» - четыре регионального значения, 83 муниципальные.

Контроль за ходом ремонтных работ осуществляют не только специалисты, но и сами жители. Асфальт, который ложится на региональные дороги, в этом году тоже родной. Как рассказал и.о. главного инженера Щёкинского филиала ГУ ТО «Тулаавтодор» Николай Парфилов, «объёмов хватает. В городе за смену особо много не положишь, потому что парковки приходится делать сразу».

В прошлом году по федеральной программе на ремонт щёкинских дорог было потрачено 78 миллионов рублей, в этом - уже почти 138. По словам главы администрации Щёкинского района Олега Федосова, «при планировании графика мы основываемся на просьбах и замечаниях жителей, на анализе существующего дорожного покрытия. Работы подходят к завершению, две дороги полностью готовы. По остальным готовность от 50 до 90%».

В этом году усиленное внимание уделяется качеству исполнения и более длительному сроку эксплуатации дорог. Вообще использование новых высокопрочных материалов – областной тренд.

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году под каток попадут 87 объектов в девяти муниципальных образованиях. До 1 ноября все работы планируется завершить полностью.
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