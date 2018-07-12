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12.07.2018 10:32 Из щёкинского парка вывезут давно спиленные деревья Вести-Тула





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Как сообщил глава администрации Щёкинского района Олег Федосов, «в прошлом году выполнялось обустройство аллеи. Аварийных деревьев было спилено больше, чем планировалось, поэтому возникли вопросы с вывозом. В этом году в рамках контрактов все эти работы будут выполнены. На центральной аллее мы в будущем хотим установить ротонду, а в этом году ко Дню города установим там малую архитектурную форму «Я люблю Щёкино».



В щёкинском парке «Лесная поляна» - горы сваленных деревьев! Жительница сообщила главе региона, что при восстановлении зоны отдыха, похоже, не все работы были выполнены качественно. Там не удалили пни и не привели в порядок клумбу. Помимо всего прочего на территории парка установлено освещение, но до сих пор нет электричества.Как сообщил глава администрации Щёкинского района Олег Федосов, «в прошлом году выполнялось обустройство аллеи. Аварийных деревьев было спилено больше, чем планировалось, поэтому возникли вопросы с вывозом. В этом году в рамках контрактов все эти работы будут выполнены. На центральной аллее мы в будущем хотим установить ротонду, а в этом году ко Дню города установим там малую архитектурную форму «Я люблю Щёкино».





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