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НОВОСТИ | Общество



11.07.2018 19:04 Юный тульский футболист стал знаменосцем на чемпионате мира
Виталий Моторин



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Копировать хочется, но невозможно. 13 летний футболист из Тулы Степан, говорит об игре форварда Аргентины Леонеля Месси именно так. Степа, в футбольной школе слывет счастливчиком. Лучшего игрока в истории футбола он видел на расстоянии вытянутой руки.

«Мы перед матчем стояли в подтрибунном помещении. Футболисты выходили на игру метрах в двух от меня, Месси помахал мне, другим ребятам», - рассказывает воспитанник Детско-юношеской спортивной школы «Арсенал» Степан Соколовский

Как же этот паренек стал единственным тульским футболистом, попавшим на поле чемпионата мира? Ключевое слово - флаги. Каждое из трех огромных знамен на поле выносят более десятка юных футболистов, их никогда не показывали крупным планом, но Степа знает, что где-то на этих кадрах есть и он. Предваряли выход на заполненный тысячами болельщиков стадион долгие репетиции, но этого, говорит Степа, того стоило.

«Ребята смотрят на то, как играют звезды, и тоже хотят когда-то вырасти до их уровняю Хотят, чтобы они также в будущем выходили на поле и за них так же переживала вся страна», - говорит тренер академии футбольного клуба «Арсенал-Тула» Александр Лейкин.

О том, чем эта возможность стала для начинающего спортсмена, вам расскажет любой тренер. Тем более, что за право вынести флаг на поле он соревновался со своими сверстниками со всей страны. Отборочные турниры проходили в Великом Новгороде, и стали настоящим испытанием. Но зато теперь Степа и сам знает, в каком стиле играют лучшие форварды планеты.

И к слову о том, что же нашей стране дал Чемпионат Мира - восторженные взгляды тысяч ребят, каждый из которых в перспективе тоже может стать игроком сборной, точно можно занести в актив.

















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